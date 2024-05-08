08 May 2024 - 16:51- Gündem G:

Hastanede büyük kavga: Tehdit ve hakaretler savurdu

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İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlar arasında sıra yüzünden kavga çıktı.

Hastanede büyük kavga: Tehdit ve hakaretler savurdu mask
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İddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, hastanenin güvenlik görevlisine göre tehdit ve hakaretlerde bulundu. Tartışma daha fazla büyümeden  diğer güvenlik ekipleri ve  bekleyen vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Gelen, Polis, kişi, başladı, Hastane

08 May 2024 - 16:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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