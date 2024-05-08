Hastanede büyük kavga: Tehdit ve hakaretler savurdu

İddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, hastanenin güvenlik görevlisine göre tehdit ve hakaretlerde bulundu. Tartışma daha fazla büyümeden diğer güvenlik ekipleri ve bekleyen vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi