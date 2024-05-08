08 May 2024 - 16:45- Gündem G:

Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor!

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Alanya Kültür Merkezi 11-12 Mayıs tarihlerinde teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak. ALKÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü isimler deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak

Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor! mask
Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor!
Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor!
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Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kurulan ALKÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti. Topluluk Başkanı Gonca Gül Türkyılmaz ve yönetim kurulundan oluşan ekip, 11-12 Mayıs tarihlerinde AKM'de düzenleyecekleri "Yenilikçi Yarını Şekillendirme Buluşması" adlı teknoloji zirvesi hakkında Rektör Türkdoğan'a bilgi verdiler.

Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor!

‘ÖĞRENCİLER UZMANLARDAN BİLGİ ALACAK’

ALKÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu Başkanı Gonca Gül Türkyılmaz, gerçekleştirilecek teknoloji zirvesi hakkında Dim TV’ye bilgiler verdi. Türkyılmaz, “11-12 Mayıs cumartesi ve pazar günleri Alanya Kültür Merkezinde ‘ENYUKA’ adı altında kariyer zirvesi düzenleyeceğiz. Zirvemizin konu başlıkları inovasyon, yapay zeka, teknoloji ve endüstrideki gelişmeler hakkında olacak. Alanda uzman konuşmacılarımızla beraber özellikle mühendislik okuyan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Gelen öğrencilerimizin kariyer hayatına büyük bir katkı sağlayacağız. Alanında uzman kişilerden bilgi alabilecekler” dedi.

Alanya'da dev teknoloji zirvesi başlıyor!

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da öğrencileri tebrik etti. Türkdoğan , “Öğrencilerimizin böyle bir toplulukla bu tarz girişimlere başvurmaları çok güzel bir şey ve bizleri onurlandırıyor. Çünkü üniversitelerin amacında bu yatıyor. Endüstri Zirvesi Topluluğu adı altında bir araya gelen bütün öğrencilerimizi sadece cesaretleri için tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyonu yapmak çok zor bir iş gerektirir. Çünkü önce zihinde doğar ve sonra faaliyete geçirirsiniz. Böyle bir etkinlikte herkesi bir araya toplamak kolay değildir. Öğrencilerimizin bu yapmış olduğu organizasyon bana şunu gösteriyor ki ilerde çok güzel makamlarda ve işlerde olacaklarından şüphem yok” diye konuştu.

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08 May 2024 - 16:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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