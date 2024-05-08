Trafik kazasında kalça kemiği kırılan hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

DİYARBAKIR’ın Çüngüş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kalça kemiği kırılan Tuncay Balpetek (27), ambulans helikopterle il merkezindeki bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Çüngüş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kalça kemiği kırılan Tuncay Balpetek, buradaki devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde Balpetek'in hava yoluyla Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Balpetek'i alan helikopter, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Balpetek, burada bekleyen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Balpetek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.