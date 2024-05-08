Elektrik ve doğal gazda yeni dönem. Artık herkesin farklı hesaplanacak

Hükümetin farklı gelir grupları için çeşitlendirilmiş doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde Bloomberg’e konuşan yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yönde çalışmalar yaptığını belirtti. Yetkilinin aktardıklarına göre yapılacak olan yeni düzenleme düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlıyor ve gelir veya tüketim artışına bağlı olarak tarifelerin kademeli olarak artabileceğini ifade ediyor.
GELİR DURUMLARINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK
Bu planın henüz çalışma aşamasında olduğunu söyleyen yetkili yakın zamanda sonuçlanarak durumun kamuoyuyla paylaşılmasını da beklediğini belirtti. Çalışmaya göre herkes doğal gaz ve elektrikten eşit kullanım yapsalar bile aynı ücreti ödemeyecekler. Ödemeler gelire göre değişkenlik gösterecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.