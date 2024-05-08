- Ekonomi

Elektrik ve doğal gazda yeni dönem. Artık herkesin farklı hesaplanacak

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Hükümetin üzerinde çalıştığı plana göre artık doğal gaz ve elektrik ücretleri gelir gruplarına göre farklılık gösterecek. İşte ayrıntılar...

Elektrik ve doğal gazda yeni dönem. Artık herkesin farklı hesaplanacak mask
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Hükümetin farklı gelir grupları için çeşitlendirilmiş doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde Bloomberg’e konuşan yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yönde çalışmalar yaptığını belirtti. Yetkilinin aktardıklarına göre yapılacak olan yeni düzenleme düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlıyor ve gelir veya tüketim artışına bağlı olarak tarifelerin kademeli olarak artabileceğini ifade ediyor.

GELİR DURUMLARINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK

Bu planın henüz çalışma aşamasında olduğunu söyleyen yetkili yakın zamanda sonuçlanarak durumun kamuoyuyla paylaşılmasını da beklediğini belirtti. Çalışmaya göre herkes doğal gaz ve elektrikten eşit kullanım yapsalar bile aynı ücreti ödemeyecekler. Ödemeler gelire göre değişkenlik gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade

08 May 2024 - 16:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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