Bakan Özhaseki: Amacımız 1 yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da deprem bölgesindeki saha çalışmalarını inceledi. Deprem konutlarının inşası için yoğun çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, "140 bin civarı hak sahibimiz var. 13 bin de iş yeri için hak sahibi bulunuyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" dedi.

Çeşitli ziyaretler için sabah saatlerinde kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Expo Kisecik Yerleşkesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Bakan Özhaseki'ye eşlik etti. Görüşmelerin ardından beraberindeki heyetle belediyeden ayrılan Bakan Özhaseki, kentte deprem konutlarının inşa edildiği birçok şantiye alanını gezip çalışmaları inceledi. Atatürk Caddesi şantiyesinde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Özhaseki, çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı.

'GAYRET İÇİNDEYİZ'

Depremde ağır hasar alan kentlerin başında Hatay'ın geldiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Merkez ve diğer ilçelerin çoğunda ağır hasarlar var. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için büyük gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımızda epeyce yol aldık. Burada 140 bin üzerinde hak sahibi depremzedemiz var. Bu sayı orta hasarlı binaların konusundan dolayı artabilir. Aynı zamanda 13 bin iş yeri hak sahipleri için yapılacak. Bizler kentte boş bulabildiğimiz ve zemini uygun birçok alanda inşaat çalışmalarına başladık. Şu anda kentte toplamda 68 şantiye alanımız bulunuyor. Her birinde konutlar yükselmeye başladı. Zeminin uygun hale getirilmesi uzun sürüyor. Çakılan kazıklarla zemin inşaata uygun hale dönüştürülüyor. Gerekli tüm kontroller yapıldıktan sonra inşaat başlıyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" diye konuştu.

'SOSYAL YAŞAM DA İNŞA EDİLECEK'

Bakan Özhaseki, işlerin sadece konut yapmakla bitmediğini belirterek, "Bina yapımlarının ardından yollar, parklar, sosyal tesisler yapılacak. Yani burada sosyal yaşam da yeniden inşa edilecek. Fakat ilk etapta evlerinden uzakta kalan depremzedelerimizin yuvalarına kavuşmaları için çalışıyoruz. Ardından diğer çalışmalar başlayacak. Birçok bakanlığımız kendi alanlarında Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Kamu binaları ve sivil tarihi mimari yapılar için de titizlikle çalışmalar devam ediyor. Bizler de yaptığımız çalışmaları sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. El birliğiyle Hatay için yaraları sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.