Alanya'da feci olay! Yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı büfe sahibini bıçakladı

Mahmutlar Mahallesi'nde plajda bulunan bir büfenin önünde oturan Azerbaycanlı B.İ. (35) ile büfe sahibi K.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.İ, K.Y'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli B.İ. Konyaaltı ilçesinde konakladığı bir apart otelde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.