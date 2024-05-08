08 May 2024 - 16:07- Magazin G:

Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile haziranda evleniyor.

Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı mask
Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sempatik konuşma tarzı, kendine has tavırları ve güçlü sesi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Karsu evleniyor...

Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı


İki yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan ünlü ismin haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacağı ortaya çıktı.

KRALİÇEYİ DE ÇAĞIRDI

Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 300 kişilik bir kır düğünü hayal ediyor ve özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı

Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.

Kaynak: MYNET

# karsu, evlilik, şarkıcı, Bir, etti

08 May 2024 - 16:07 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor! mask
Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor!
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? mask
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı mask
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı
Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı: Sevenlerini üzen haber mask
Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı: Sevenlerini üzen haber
Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...'' mask
Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''
Nihat Doğan eşiyle boşanıyor mask
Nihat Doğan eşiyle boşanıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber