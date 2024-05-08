Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı

Sempatik konuşma tarzı, kendine has tavırları ve güçlü sesi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Karsu evleniyor...
İki yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan ünlü ismin haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacağı ortaya çıktı.
KRALİÇEYİ DE ÇAĞIRDI
Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 300 kişilik bir kır düğünü hayal ediyor ve özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.
Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.