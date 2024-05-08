Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde Azat Bayar, 4 Mayıs’ta meydana gelen sel sonrası bulduğu 2 kavanoz altını sahibi S.I.’ya teslim etti. S.I.’nın ev yapmak için yıllardır altın biriktirdiği ve 1 kavanozun hala kayıp olduğu öğrenildi.

Cizre’de 4 Mayıs’ta etkili olan sağanak, sele dönüştü. Yaşanan selde birçok ev ve iş yerini su bastı. Nur Mahallesi’nde su basan evlerden birinde oturan S.I.’nın eşyaları suya kapıldı. S.I.’nın ev yapmak için yıllardır biriktirdiği altınları koyduğu 3 kavanoz da kayboldu. S.I., mahalle muhtarı Eyüp Erol’a bilgi verdi.

Nur Mahallesi’nde oturan ve selde bahçesinin duvarı yıkılan Azat Bayar, temizlik çalışması yaparken annesi, ağaca asılı durumda olan bir poşet buldu. Anne ve oğlu poşeti açtıklarında içi altın dolu 2 kavanozla karşılaşınca muhtar Erol’a haber verdi. Muhtar Erol, S.I. ile yapılan görüşmelerde altınların ona ait olduğuna kanaat getirip teslim etti.

‘DUVAR YIKILDIKTAN SONRA ALTINLAR BAHÇEYE GİRMİŞ’

Azat Bayar sel sırasında tuğladan duvarlarının yıkıldığını belirterek, “Bahçemizi sel bastı. Tuğladan duvarımız yıkıldı. Temizlik için annem ile beraber duvarın yıkıldığı yerdeydik. Annem bu kavanozları poşetin içinde ağaca takılmış halde gördü. Duvar yıkıldıktan sonra bizim bahçeye girmiş. Biz de sahibi ortaya çıkana kadar yanımıza alıp, muhtara bilgi verdik. Muhtar bey de sahibini buldu. Teslim ettik. Allah kimsenin başına vermesin. Bizim umudumuz, dileğimiz bu tür eşyaları görenlerin gerekli mevkilere teslim etmesidir” dedi.

Muhtar Eyüp Erol da “Azat Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Böyle örnek bir davranışa vesile olduğu için ona minnettarız. Çok sağ olsun. 3’üncü kavanozun bulunmasını temenni ediyoruz. Bulanların insanlık namına mağdur aileye teslim etmesini istiyoruz” diye konuştu.