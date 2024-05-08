Alanya’da o yol çöktü! Vatandaş Başkan Özçelik’e seslendi

Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi Küçükhasbahçe Caddesi’nde yapımı devam eden bir inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Yolun çökmesinin ardından yol çift taraflı trafiğe de kapandı. Alınan önlemler ise pes dedirtti. Yolun çöken kısmında bulunan tahta elektrik direğinin boylu boyunca çöken yolun girişine konulması dikkatlerden kaçmadı. Yolu kullanamadıklarını belirten bölge halkı, “Bu yol inşaat çalışmaları yüzünden 3 aydır kullanılamıyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Fakat istinat duvarını yapıp yolu trafiğe açmıyor. Defalarca Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nı aradık fakat bir hiç çalışma yapılmadı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e seslenmek istiyoruz. Biz artık yolumuzu kullanmak istiyoruz" dediler. (RAMAZAN ÖZDEMİR)