Hyundai İ20’den yüzleri güldüren kampanya! Ucuza otomobil arayanlar bayilere akın ediyor

Hyundai’nin 2024 yılına damgasını vuran kampanyası, Yeni i20, Bayon ve Kona modelleri için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle Yeni i20, yenilenen tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. 50.000 TL’lik özel indirim ve 6 ay erteleme seçeneği ile Yeni i20, alıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yeni i20’nin yenilikçi tasarımı, güvenlik donanımları ve bağlantı özellikleri, sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan indirimlerle birlikte Yeni i20, daha da çekici hale geliyor.

2024 model Yeni i20’nin fiyatları ise şu şekilde:

Manuel ve benzinli 1.2 MPI 84 PS Jump versiyonu için 940.000 TL

Otomatik ve benzinli 1.4 MPI 100PS Style versiyonu için 1.075.000 TL

DTC ile donatılmış 1.0 T 100PS Elite versiyonu için 1.125.000 TL

Hyundai’nin diğer modelleri Bayon ve Kona da bu kampanyadan nasibini alıyor. Bayon, 1.030.000 TL başlangıç fiyatı ve 6 ay erteleme seçeneğiyle, Kona ise 88.000 TL indirimle ve ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Elantra ise lüks ve performansı bir araya getirerek sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Hyundai’nin 2024 ilkbahar kampanyaları, kısa süreliğine geçerli olup, avantajlardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi tavsiye ediliyor. Hyundai, rekabetçi fiyatları ve yenilikçi tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.