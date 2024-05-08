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Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı

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Alanya'nın en büyük mahallesi Mahmutlar'da yeni bir spor kulübü kuruluyor. Adını bölgede yer alan tarihi antik kentten alan Mahmutlar Naula Spor, gelecek sezon için çalışmalara başlayacak

Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı mask
Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı
Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı
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ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan Yardımcısı, Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) ve son yerel seçimlerde Mahmutlar'dan muhtar adayı olan gazeteci Mesut İlhan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Mahmutlar'a yeni bir spor kulübünün kurulacağını duyurdu. İlhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İsteklere kayıtsız kalamazdık. Naula Spor kuruluyor. 1990 yılında kurulan Mahmutlarspor'un isminin son zamanlarda olumsuz şekilde kamuoyunda yer alması, Mahmutlar'a yeni bir spor kulübünün kurulmasının yolunu açtı. Mevcut kulübün halen akibetinin ne olduğu bilinmezken, kamuoyunda icralık ve mahkemelik olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Yeni kurulacak Mahmutlar Naula Spor Kulübü'nün kurucuları arasında; Ali Koç, Eyüp Tönget, Ahmet Şimşek, Garip Kodal, Murat Şener , Ümit Sönmez ve Mesut İlhan bulunuyor." Spor SERVİSİ

Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı

Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı

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08 May 2024 - 14:08 - Spor

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