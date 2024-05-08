İlk Türk astronot Gezeravcı, Elazığ’da öğrencilerle buluştu

TÜRKİYE’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldiği Elazığ'da, “Türkiye, uzayda bilimsel çalışma yapan 22’inci ülke oldu. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti geçmişinden gücünü almak ve geleceğin teminatı nesilleri için yolunu her daim açık tutan bir devlettir. Devletimize güvenin. Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız bir iş yok” dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetlisi olarak kente geldi. Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Uzay deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Gezeravcı, “Bu yolculuğu devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirdik. Bu sadece bir kereye mahsus bir görev değildi. 100 yıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı ve sizlerin geleceğini teminat altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle de gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar gelip sizlere anlatmak bizim tarafımızdan sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu görevin hak sahibi öznesi sizlersiniz” diye konuştu.

‘DEVLETİMİZİN İRADESİYLE YAPAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK’

Gezeravcı, Türkiye’nin uzayda bilimsel çalışmalar yapan 22’nci ülke olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti geçmişinden gücünü almak ve geleceğin teminatı nesilleri için yolunu her daim açık tutan bir devlettir. Devletimize güvenin. Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız bir iş yok. Uzayda yaptığımız bu görevler esnasında da 21 ülkenin yaptığının aynısını yaparak bir şeyler öğrenebilirdik. Ama biz bu ülkenin kendi topraklarından çıkmış parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları, deneyleri tarihimizde yaptığımız bu ilk görevi uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk. Lakin şunu söyleyeyim, aynı şeyleri yapmış olsak bile bugün dünyada 8,5 milyar insan var. Onlar her gün milyarlarca adım atıyorlar. Bu milyarca atılan adıma rağmen bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin evladının attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konferans Alper Gezeravcı’nın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.