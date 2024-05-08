TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'ndan ailelere taziye ziyareti

ERZİNCAN'da çalışmalarını sürdüren TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, cenazeleri toprak altından çıkarılan 4 aileyi ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın yamaçtan akması ile heyelan altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ile Kenan Öz cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda iş makinesi ve personelin katıldığı aramalarda halen toprak altında olan 5 işçiye ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Dün Erzincan'a gelen, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, beraberindeki 22 milletvekili ve bir grup uzman, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Başkan ve komisyon üyeleri ikinci günde ise toprak altından cansız bedenleri çıkarılan aileleri ziyaret etti. Heyet ilk olarak Ramazan Çimen’in ailesini ziyaret etti.

Taziye dileklerinde bulunan Atay Uslu, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu olarak İliç'teki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii bugün toprak altında cansız bedenine ulaşan kardeşlerimizin yakınlarını da ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar 4 kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Beş kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Dün sahada da gördük yoğun bir şekilde 7/24 başta AFAD, Sayın valimiz, valiliğimiz, ilgili kurumlar, STK'lar bu işe destek vererek oradaki arama çalışmalarına da devam ediyorlar. Komisyon olarak burada tabii hem toprak altında bulunan kardeşlerimizin hem de vefat eden kardeşlerimizin yakınlarını tamamını ziyaret ediyoruz. Hem onlara başsağlığı dileğinde bulunuyoruz hem de kaza sonrası kaza sırasındaki süreçlerle ilgili de kendilerinden bilgi alıyoruz. Bundan sonra tabii ki bu ziyaretlerimizden sonra bugün belediye başkanlığımızı ve ilçe kaymakamımızda ziyaret edeceğiz. Ardından tabii ki çalışmalarımız Erzincan'daki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ancak Ankara'ya döndükten sonra da komisyonumuz çalışmaya devam edecek. Çalışma süremiz 3 ay, genel kurulun kararıyla bir ay daha uzatılabilir. Bu takvime baktığımızda iki aylık, uzatırsak 3 aylık daha çalışma süremiz var. Konuyu araştıracağız, her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ortaya çıkması için, aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz. Tabii bundan sonra bu tür kazalar olmasın. Olmaması için neler yapılması gerekiyor, hangi tedbirler alınması gerekiyor, onlar üzerinde de çalışıyoruz. Önce insan, önce çevre, sonra madencilik diyoruz. İnsanı ve çevreyi önceleyen bir madencilik anlayışı bundan sonra nasıl kurgulanabilir bu konuda da inşallah raporumuzda önemli bölümler, önemli teklifler olacak. Ardından da raporumuzu genel kurulumuza ve ilgili kurumlara sunacağız."