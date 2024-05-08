1 milyon TL’nin altında kalan son otomobiller!

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy:

Manuel şanzımanlı ve benzinli olan bu araç, 1 milyon 007 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyatı ise 969 bin 900 lira.

Renault Clio 1.0 SCe 65 HP ve 1.0 TCe 90 HP:

Türkiye’nin en çok satan modellerinden biri olan Renault Clio, farklı motor seçenekleriyle sunuluyor. 65 HP ve 90 HP manuel şanzımanlı versiyonlarıyla, fiyatları 942 bin liradan başlıyor.

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg:

Otomatik şanzımanıyla dikkat çeken Taliant, 965 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hyundai İ10 MPI 67 PS Jump:

Listenin en ekonomik araçlarından biri olan İ10, 835 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Hyundai İ20 1.4 MPI 100PS Jump:

Hyundai’nin sevilen modeli İ20, benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyonuyla 975 bin liraya satılıyor.

Citroen C3 1.2 PureTech 83HP:

Son yıllarda dikkat çeken C3 modeli, 963 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

KIA Picanto 1.0L ve 1.2L:

KIA’nın Picanto modeli, farklı motor seçenekleriyle ve farklı donanım paketleriyle 890 bin ile 935 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Dacia Sandero Essential Tce 90 bg:

CVT şanzımanıyla dikkat çeken Sandero, 923 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Bu araçlar, ekonomik koşullara uygun ve bütçe dostu seçenekler olarak dikkat çekiyor. Araç almayı planlayanlar için, uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyorlar.