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Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada

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RİZE'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.Kentin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle yeşil örtü açığa ...

Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada mask
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada
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RİZE'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle yeşil örtü açığa çıktı. Baharın gelişiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı. 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda ayıların yiyecek arayışı bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde yetişkin ayıların yaylada yavrularıyla dolaştığı yer alıyor.

08 May 2024 - 13:57 DHA Rize- Gündem

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