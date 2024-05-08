Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada

RİZE'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle yeşil örtü açığa çıktı. Baharın gelişiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı. 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda ayıların yiyecek arayışı bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde yetişkin ayıların yaylada yavrularıyla dolaştığı yer alıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.