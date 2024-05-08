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Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yapıldı ve Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplamda 15 gram uyuşturucu skunk ve çeşitli dövizler ele geçirildi.

Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı mask
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

# Gelen, Uyuşturucu

08 May 2024 - 13:45 - Asayiş

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