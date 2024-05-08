08 May 2024 - 13:45 - Asayiş

Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yapıldı ve Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplamda 15 gram uyuşturucu skunk ve çeşitli dövizler ele geçirildi.