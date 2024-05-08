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Serebral palsi hastası 9 yaşındaki İsmail'e Almanya’dan tekerlekli sandalye geldi

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KÜTAHYA'da, 'serebral palsi' hastası Yemliha İsmail Çağmel'e (9), Almanya'da yaşayan Türkler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Çağmel, artık ailesi tarafından dışarı çıkarılıp, sandalyey...

Serebral palsi hastası 9 yaşındaki İsmail'e Almanya’dan tekerlekli sandalye geldi mask
Serebral palsi hastası 9 yaşındaki İsmail'e Almanya’dan tekerlekli sandalye geldi
Serebral palsi hastası 9 yaşındaki İsmail'e Almanya’dan tekerlekli sandalye geldi
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KÜTAHYA'da, 'serebral palsi' hastası Yemliha İsmail Çağmel'e (9), Almanya'da yaşayan Türkler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Çağmel, artık ailesi tarafından dışarı çıkarılıp, sandalyeyle gezdirilebilecek.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Zahide-Yusuf Çağmel çiftinin 6 çocuğundan 5'incisi olan Yemliha İsmail Çağmel'e, 2 yaşındayken 'serebral palsi' teşhisi koyuldu. Özel rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuk, ailesi tarafından güçlükle dışarı çıkarılırken, hastane kontrolleri ve rehabilitasyon merkezine de taksiyle götürüldü. Çağmel ailesinin komşusu Bülent Özata, durumu Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan arkadaşı ve hemşehrisi Osman Soycan'a anlatıp tekerlekli sandalye istedi. Soycan ile Hamburg'da engelli derneğinde yöneticilik ve başkanlık yapan, aynı zamanda Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Ali Şimşek'in de basın danışmanı olan Ali Akdemir’in girişimleriyle, Yemliha İsmail Çağmel, tekerlekli sandalyesine kavuştu. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen tekerlekli sandalye, Akdemir tarafından Çağmel ailesine teslim edildi. Aynı zamanda Beşiktaşlı olan çocuğa, forma ve atkı da hediye edildi.

'HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK'

Almanya'da yaşayan Türk yardımseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyenin alındığını söyleyen Ali Akdemir, "Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9 yaşındaki serebral palsili, epilepsi tanısı konulan engelli çocuğumuzun hayatını kolaylaştırmak amacıyla, özel engelli sandalyesini gelip bizzat kendisine teslim ettim. Bir emanet daha yerine, sahibine ulaştı. İyiliğe vesile olup, çocuğumuzun yüzünde gülümsemeye neden olan yardımsever, paylaşımcı dost yüreklere teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi yüreği güzel insanlar var hala bu toplumda. Hayatı paylaşmak için engel yok" diye konuştu.

Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan temizlik görevlisi baba Yusuf Çağmel ise herkesin ve kendisinin de çocuğu gibi bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, yaşadıklarını anlattı. Birçok kentte engelliler için taksi olduğunu ancak Tavşanlı'da bulunmadığını söyleyen Çağmel, "Engelliler, hastaneye gitmek için taksi tutmak zorunda kalıyor ve bu da çok masraflı" derken, anne Zahide Çağmel ise tekerlekli sandalye sayesinde çocuğunu artık dışarıya rahatlıkla çıkarıp, gezdirebileceğini söyledi. Zahide Çağmel, "Çocuğumda yüzde 90 engelli durumu var. Böyle bir araca ihtiyacımız vardı. Herkese çok teşekkür ederim. Engelliler yalnız değildir, hayat birbirine omuz verince güzel oluyor. Sağ olsunlar Almanya'dan buraya getirdiler ve emaneti teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

08 May 2024 - 12:56 DHA Kütahya- Gündem

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