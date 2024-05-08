Konut piyasası tepe taklak: Satışlar çakıldı, borçlar patladı

Karşılaştırma sitesi encazip.com'un raporu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mart ayında Türkiye'deki konut kredisi borçlanmaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 444 milyar 533 milyon TL'ye ulaştı. Bu artış, genel konut satışları azalırken, borçlanmada artışın sürdüğünü gösteriyor. İstanbul 19 bin 40 konut satışı ile en fazla satışın yapıldığı şehir olurken Ankara 9 bin 523, İzmir 6 bin 413, Antalya 5 bin 693 konut satışı ile takip ediyor.

YÜZDE 13 ARTTI 444 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Türkiye'de konut piyasasının dinamikleri, farklı istatistiklerle birlikte ele alındığında çeşitli trendler ortaya koyuyor. BDDK'nın verileri, bireysel konut kredisi borçlanmalarının geçen yıla göre yüzde 13 artarak 444 milyar 533 milyon TL'ye çıktığını belirtiyor. Ancak bu finansal genişleme, ipotekli konut satışlarında büyük bir düşüşle karşılık buluyor. 2023 Mart ayında 58 bin 522 olan ipotekli konut satışları, bu yıl aynı dönemde yüzde 53'lük bir düşüşle 24 bin 622'ye geriledi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ ARTIŞ YİNE ÖN PLANDA

Buna karşın konut fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat ayı 'Konut Fiyat Endeksi' raporuna göre, konut fiyatlarındaki nominal artış yüzde 58,3 olarak gerçekleşirken, reel olarak yüzde 5,1 azaldı. Özellikle Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut metrekare fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ise, mart ayında Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 olduğunu gösteriyor. İstanbul 19 bin 40 konut satışı ile en fazla satışın yapıldığı şehir olurken Ankara 9 bin 523, İzmir 6 bin 413, Antalya 5 bin 693 konut satışı ile takip ediyor. Ocak-mart dönemi genelinde ise, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak kaydedildi.

Konut piyasasındaki bu veriler, Türkiye'de konut kredisi borçlanmalarının artmasına rağmen, ipotekli konut satışlarının azalması ve konut fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi gibi çelişkili trendleri bir araya getiriyor. Ekonomistler ve piyasa analistleri, bu durumun tüketiciler üzerindeki etkilerini ve uzun vadeli ekonomik sonuçlarını değerlendiriyor. Aynı zamanda, konut piyasasının geleceği üzerine yapılan tahminler de bu tür dengesizlikler ışığında şekilleniyor.

Kaynak: Karar