08 May 2024 - 11:53- Asayiş

Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya'da iki komşu arasında köpek yüzünden başlayan tartışma, insanlık dışı bir vahşete düşürdü. Tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağlayan Ş.T., komşusunu metrelerce sürükledi. Dehşet anları kameraya anbean yansırken; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri Ş.T.'yi gözaltına aldı. O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.