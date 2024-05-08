08 May 2024 - 11:53- Asayiş G:

Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi

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Antalya'da iki komşu arasında köpek yüzünden başlayan tartışma, insanlık dışı bir vahşete düşürdü. Tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağlayan Ş.T., komşusunu metrelerce sürükledi. Dehşet anları kameraya anbean yansırken; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri Ş.T.'yi gözaltına aldı. O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi
Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi
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Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü. Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.


Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi

Kaynak: Marmaris Manşet

# Antalya, Yer

08 May 2024 - 11:53 - Asayiş

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