Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü. Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.
Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı.
SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Marmaris Manşet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.