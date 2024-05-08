Alanya Belediyesi yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı

ALANYA Belediyesi ekipleri, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte yayla yollarında ulaşımın daha konforlu sağlanmasını teminen bakım, onarım ve genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda, Erikderesi, Çayarası, Cikcilli, Mahmutlar, Sülüklü, Kozarası, Cinli, Keşbeleni, Yaylakonak ve Söbüçimen Yaylalarında kış aylarında çeşitli nedenlerden dolayı hasar gören yolların yenilenmesi yapılıyor. Yağış, heyelan ve göçük gibi doğal sebeplerle bozulan yollar, kepçe ile iş makineleri yardımıyla temizlenerek, yeniden düzenleniyor. Ekiplerin ayrıca, dar olan yollarda genişletme ve altyapı çalışması da gerçekleştirdiği belirtilirken, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.