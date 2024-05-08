- Gündem

Alanya Belediyesi yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla doğu ile batı yaylalarında yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi

Alanya Belediyesi yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı mask
Alanya Belediyesi yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediyesi ekipleri, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte yayla yollarında ulaşımın daha konforlu sağlanmasını teminen bakım, onarım ve genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda, Erikderesi, Çayarası, Cikcilli, Mahmutlar, Sülüklü, Kozarası, Cinli, Keşbeleni, Yaylakonak ve Söbüçimen Yaylalarında kış aylarında çeşitli nedenlerden dolayı hasar gören yolların yenilenmesi yapılıyor. Yağış, heyelan ve göçük gibi doğal sebeplerle bozulan yollar, kepçe ile iş makineleri yardımıyla temizlenerek, yeniden düzenleniyor. Ekiplerin ayrıca, dar olan yollarda genişletme ve altyapı çalışması da gerçekleştirdiği belirtilirken, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

# Alanya, Kepçe, ifade, cikcilli

08 May 2024 - 11:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti mask
Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı mask
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi mask
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor mask
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi mask
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’ mask
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber