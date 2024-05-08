Sezonun ilk yolcu gemisi Alanya’ya demir atacak

MARELLA Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi; 1730 yolcu ve 765 personeli ile 9 Mayıs 2024 günü Alanya limanına demir atacak. 265 metre boyundaki yolcu gemisi Limassol limanından sabah 07:00 da Alanya limanına doğru yol alacak ve aynı günün akşamı saat 18.00 da Rhodos Limanına gidecek.