MARELLA Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi; 1730 yolcu ve 765 personeli ile 9 Mayıs 2024 günü Alanya limanına demir atacak. 265 metre boyundaki yolcu gemisi Limassol limanından sabah 07:00 da Alanya limanına doğru yol alacak ve aynı günün akşamı saat 18.00 da Rhodos Limanına gidecek.
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Sezonun ilk yolcu gemisi Alanya’ya demir atacak
2024 yılının ilk yolcu gemisi 9 Mayıs 2024 günü Alanya'ya geliyor
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.