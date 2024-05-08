- Gündem

Sezonun ilk yolcu gemisi Alanya’ya demir atacak

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılının ilk yolcu gemisi 9 Mayıs 2024 günü Alanya'ya geliyor

Sezonun ilk yolcu gemisi Alanya’ya demir atacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MARELLA Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi; 1730 yolcu ve 765 personeli ile 9 Mayıs 2024 günü Alanya limanına demir atacak. 265 metre boyundaki yolcu gemisi Limassol limanından sabah 07:00 da Alanya limanına doğru yol alacak ve aynı günün akşamı saat 18.00 da Rhodos Limanına gidecek.

# Alanya, günü

08 May 2024 - 11:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti mask
Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı mask
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi mask
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor mask
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi mask
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’ mask
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber