Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teması annelik olan pek çok sanat eserinin bulunduğu, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yazar Şermin Yaşar'ın girişimleri ile kurulan 'Anne Müzesi'ni gezdi. Şermin Yaşar, Bakan Göktaş'ı kapıda karşıladı. Yaşar ile müzeyi gezen Bakan Göktaş, sergilenen birçok önemli sanatçıya ait anne ve çocuk temalı tablolar, heykeller ve koleksiyonlara ilişkin bilgi aldı. Göktaş, geçmişten bugüne annelerin kullandığı ve anneliği simgeleyen eşyalar, objeler ve anneliğin değerine dikkati çeken sanatsal çalışmalar hakkında tek tek bilgi alarak, geçici sergi alanındaki Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları, zıbını ve başlığı ile Zübeyde Hanım'ın seccadesini inceledi. Dünya Anne Bebek Koleksiyonu’nun bulunduğu salonda 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı ve görselli antika bebekleri de gözlemleyen Göktaş, müzede oluşturulan bir alanda farklı ülkelerin ninnilerini dinledi.

'KÖKLERİMİZİN DERİN ÇALIŞILDIĞI BİR MÜZE'

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet eden Göktaş, çok duygulandığını belirterek, "Burada herkes, kendisine ait, annesine ait, köklerine ait ama aynı zamanda anneler de kendilerine ait bir parça bulabiliyor. Hem hüznü hem geleceği hem modernliği ama aynı zamanda tarihimizin, köklerimizin çok derin çalışıldığı bir müze olmuş" dedi.

'ANNELERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

Müze kurucusu Yaşar'ı tebrik eden Göktaş, müzede annenin kutsallığının ve tarihinin çok güzel vurgulandığını söyledi. Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Göktaş, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin gününü kutluyorum. Gazzeli annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan annelerimizin de gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şermin Yaşar da Bakan Göktaş'ın ziyaretinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. Yaşar, dünyadaki tüm annelerin duygularını ve Anadolu'nun annelik tarihini anlatabilmek için bu müzenin yolunu açtığını anlattı.