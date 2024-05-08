18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 etap olması planlanıp kurulan konut kooperatifi, 2'nci etabın inşaatında mali krize girdi. Kooperatif yönetimi 1'inci etaptan evini alıp, oturmaya başlayan üyelere kalan borçlarını toplu ödemeleri karşılığında kooperatiften ayrılabileceklerini söyledi. Alınan genel kurul kararının ardından 200 üye toplu para ödeyip evlerinin tapularını alıp kooperatiften ayrıldı. 2013'te değişen kooperatif yönetimi, önceki kararın hukuksuz olduğunu belirterek durumu mahkemeye taşıdı. Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesi, Kooperatifler Kanunu'na atıfta bulunup genel kurul kararının geçersiz olduğuna hükmetti. Kooperatifin mevcut yönetimi, 1'inci etap üyelerinin aidatlarını ödemesi gerektiğini savunup 200 üye hakkında icra işlemi başlattı. 2009'da borçlarını ödeyip kooperatiften çıktıklarını savunan 200 kişi ile mevcut yönetimin birbirlerini suçladığı hukuk savaşı sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2006 yılında 5 etap halinde konut inşa edilmesi amacıyla İhsaniye Uydukent Konut Yapı Kooperatifi kuruldu. Aynı yıl ilk 2 etabın temelini atan kooperatif, 1'inci etabın inşaatını tamamladıktan sonra mali krize girdi. Kooperatifin 1'inci etabındaki evlerin inşaatı 2008'de tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi. İkinci etabın inşa çalışmaları sürerken, 2008'deki olağanüstü genel kurulda, iddiaya göre kooperatif yöneticileri ekonomik gerekçeleri öne sürüp 1'inci etaptaki 200 hak sahibine taksitlerin tamamını ödeme karşılığında tapularının verileceğini, kooperatif üyeliğinden de çıkarılacaklarını ve bu ödemeyle birlikte 2'nci etabın yarım kalan inşaatının tamamlanacağını belirtti. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi. 1'inci etapta evlerine taşınan hak sahipleri, 2009'da belirlenen tarihe kadar taksitlerin tamamını ödeyip, 'Borcu yoktur' yazısıyla kooperatif üyeliğinden çıkarıldı ve tapuları verildi.

ESKİ YÖNETİME 'AĞIR CEZA'DA DAVA

Kooperatifin, inşaatı yarım kalan 2'nci etabında ise işler iyi gitmedi. Ekonomik dengeyi sağlayamayan kooperatif yönetimi, bir süre sonra düzenlenen olağanüstü genel kurul ile değiştirildi. 2013'te göreve başlayan yeni yönetim, eski yönetimin mali hesaplarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Görevden alınan B.K., K.T., T.T., R.A. ve E.Ü. hakkında Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yeni yönetimin mali hesaplardaki incelemelerinde, 1'inci etaptan ev alan 200 üyenin toplam 11 milyon 971 bin 351 TL, 2'nci etaptan ev alan 194 üyenin ise toplam 10 milyon 889 bin 140 TL ödeme yaptığını belirledi.

Kooperatif tarafından toplanan 22 milyon 860 bin 491 TL'nin büyük kısmının 1'inci etap inşaatına harcanarak bitirildiği ve 200'ü hak sahibi, 101'i arsa sahibi, 10 adedi müteahhide, 1 tane de kooperatifin kendisine olmak üzere 312 dairenin tamamı teslim edildi. İnşaatı başlayan 2'nci etapta ise planlanan 194 hak sahibi, 114 arsa sahipleri ve 10 tane de yüklenici firma olmak üzere toplam 318 dairenin sadece 36'sı üyelere olmak üzere 60 tanesi teslim edildi, geri kalanı ise tamamlanamadı. Aradan geçen sürede bu inşaatların yapılması için arsa sahipleriyle yapılan sözleşmeler iptal edildi. Kooperatifin bugünkü toplam borcu 11 milyon TL olarak tespit edildi.

HUKUK MÜCADELESİ

Kooperatif yönetimi, üyelikten çıktığını düşünen 1'inci etap üyelerine aidat ödememeleri sebebiyle icra takibi başlattı. Ellerinde 'Borcu yoktur' yazısı olan 1'inci etap üyeleri ise icra takiplerine itiraz edip hukuk savaşı başlattı. Kooperatif tarafından icraya verilen üyeler, bireysel olarak davalara itiraz etti. Üst mahkemelere giden davaların bir kısmı Yargıtay'a kadar taşındı. Bu davalar arasında kooperatif yönetimine karşı S.K. tarafından açılan davada, 2008'de alınan bazı kooperatif üyelerinin üyelikten çıkarılması yönündeki kararın iptal edilmesi talep edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesi, Kooperatifler Kanunu'na atıfta bulunup, alınan kararın hukuka aykırı olduğuna hüküm getirerek genel kurul kararını iptal etti. Kooperatif son olarak 28 Nisan'da olağanüstü genel kurul düzenledi. Genel kurula katılan 1'inci etap üyeleri, oy çokluğuyla mevcut yönetimin ibra edilmesine engel oldu. Şu anda yönetimi olmayan kooperatife kayyım atanması bekleniyor.

‘8 YIL BOYUNCA DAVA DAVA KOŞTUM’

Mağdur olduklarını anlatan Uydukent Yapı Kooperatifi 1'inci etap üyesi Mehmet Erdem Çetinkaya, “2'nci etaptaki insanlar gerçekten mağdur. Onların kimisi hiç ev alamadı, kimisi yarıda aldı, kimisi inşaat halinde. Yani ortada elma bahçeleri kaldı. Onlar gerçekten mağdur. Onların mağduriyetini buradaki diğer 1'inci etaptaki insanları mağdur ederek gidermeye çalışıyorlar. Tam 8 yıl boyunca ben dava dava koştum. 2 defa yerel mahkemede kazandım. 3'üncüye tekrar itiraz ettiler. En son Yargıtay'a gönderdiler. Orada da davamı kazandım. Elimde kesinleşmiş karar var ve benim gibi 10 küsur kişi var" dedi.

'ANA SÖZLEŞME İLE KOOPERATİFİN SÜRESİZ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR'

Kooperatifin avukatı Yasin Zeren ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kooperatifin tek bir ana sözleşme ile kurulduğuna dikkat çeken avukat Zeren, "Kooperatif 1'inci etap, 2'nci etap ayrımı olmaksızın tek bir ana sözleşme ile kurulmuştur. Ana sözleşme ile kooperatifin süresiz olduğu belirtilmiştir. Ortaklıktan çıkma-çıkarılma şartları, kooperatifin tasfiyesi halleri düzenlenmiştir. Üyelikten çıkmaya ilişkin hukuksuz genel kurul kararı 200'e yakın üyenin mağduriyetine sebep olmuştur. Yeni bir olağanüstü seçimli kongreyle yönetim kurulacak ya da kooperatif yönetimi devlete geçecektir. Kayyım atanması halinde de atanacak kayyım, tüm kooperatif üyelerinden aidatları tahsil edecek, aidat ödemeyenler ve geçmiş dönemdeki borçlar için hukuki süreç başlatacaktır" ifadelerine yer verdi.