08 May 2024 - 11:42- Dünya G:

Süs havuzunda onlarca kişinin önünde...

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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek tepki topladı. İspanya'nın Valensiya kentinde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın kadını süs havuzunda boğmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kadının yardımına iki adamın koştuğu görüldü.

Süs havuzunda onlarca kişinin önünde... mask
Süs havuzunda onlarca kişinin önünde...
Süs havuzunda onlarca kişinin önünde...
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir adam telefonun çalınması üzerine adeta sinir krizi geçirdi.

Adam hırsızın ortağı olduğunu düşündüğü bir kadını yakaladı ve süs havuzunda etkisiz hale getirmeye çalıştı. Adamın kadını boğmaya çalıştığını fark edenler duruma müdahale etmek için havuza atladı.

Olayın kesin tarihi belirlenemezken adamın tutuklandığı ifade edildi. Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'crazyclipsonly' adıyla paylaşıldı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Adam, bir kadını çeşmede boğmaya çalışıyor."

30 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarının tepkileri yorumlarla geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birinin kurtarmaya gitmeye cesaret etmesi iyi bir şey." yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın neden karşılık vermiyordu? Bütün bu süre boyunca elleri kendisini o canavardan kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadı" yorumunda bulundu.

Süs havuzunda onlarca kişinin önünde...

# Bir, Sosyal, ifade

08 May 2024 - 11:42 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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Süs havuzunda onlarca kişinin önünde... mask
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