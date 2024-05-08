Yeni Alanya'nın manşeti Türkiye gündeminde

HALK TV ekranlarının izlenme rekoru kıran sabah haber programı İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının gündeminde, Yeni Alanya Gazetesi’nin ‘3 maymunu oynayamam’ isimli manşet haberi yer buldu. Programın Yerel Medya kısmında ele alınan manşet haberler Küçükkaya tarafından yorumlandı. Manşetimiz geniş çevrelerce önemli bir konuya değinildiği için çok yankı uyandırdı.

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