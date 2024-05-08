- Gündem

Yeni Alanya'nın manşeti Türkiye gündeminde

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni Alanya Gazetesi’nin bugünkü sayısında yer alan ‘3 maymunu oynayamam’ isimli manşet haber Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının gündeminde yer aldı

Yeni Alanya'nın manşeti Türkiye gündeminde mask
ABONE OL Google News Sayfamız

HALK TV ekranlarının izlenme rekoru kıran sabah   haber programı İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının gündeminde, Yeni   Alanya Gazetesi’nin ‘3 maymunu oynayamam’ isimli manşet haberi yer buldu. Programın Yerel Medya kısmında ele alınan manşet haberler Küçükkaya tarafından yorumlandı. Manşetimiz geniş çevrelerce önemli bir konuya değinildiği için çok yankı uyandırdı.

İLGİLİ HABER: Başkan Özçelik'ten kritik açıklamalar: Üç maymunu oynayamam

08 May 2024 - 11:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti mask
Bakan Göktaş, 'Anne Müzesi'ni ziyaret etti
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı mask
18 yıldır bitmeyen konut kooperatifinde tarafların hukuk savaşı
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi mask
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor mask
15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi mask
130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’ mask
‘Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor’
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber