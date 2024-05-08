08 May 2024 - 10:22- Ekonomi G:

3 bankadan peş peşe açıklama! Hesap kartı olana 30.000 TL ödeme verilecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Akbank ve 2 diğer banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmeti duyurdu: ATM üzerinden nakit ödeme. Bu yenilikçi adım ile müşteriler, ATM’leri kullanarak anında 30.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapabilecekler. Geleneksel bankacılık yöntemlerinden farklı olarak, bu hizmet müşterilere zaman kazandırırken işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor.

3 bankadan peş peşe açıklama! Hesap kartı olana 30.000 TL ödeme verilecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kredi Başvurularında Kolaylık:
Bankalar, sadece nakit ödeme seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kredi başvurularında da kolaylık sağlıyor. Akbank ve diğer bankalar, müşterilerine 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapma imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyorlar.

Akbank 30.000 TL’ye Kadar Kredi Başvurusu:
Müşteriler, Akbank üzerinden kolaylıkla 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirler. Bankanın sunduğu uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun kredi seçeneğini bulabilirler.

Halkbank 30.000 TL Kredi Başvurusu:
Halkbank da müşterilerine 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Kolay başvuru süreci ve hızlı sonuçlanan işlemler ile Halkbank, müşterilerine finansal destek sağlamak için yanlarında.

Denizbank 30.000 TL Kredi Başvurusu:
Denizbank da müşterilerine 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapma fırsatı sunuyor. Uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile Denizbank, müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm oluyor.

# Denizbank

08 May 2024 - 10:22 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Merkez Bankası'nın başı bu kez fazla dövizle belada mask
Merkez Bankası'nın başı bu kez fazla dövizle belada
Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek... mask
Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek...
Toplu taşıma ve taksiye zam! mask
Toplu taşıma ve taksiye zam!
Ehliyet sahiplerine son uyarı geldi: 15 TL için 12.000 TL ceza ödemeyin mask
Ehliyet sahiplerine son uyarı geldi: 15 TL için 12.000 TL ceza ödemeyin
TCKN SONU 0,2,4,6,8 BİTENLERE ANINDA 10 BİN TL ÖDEME! mask
TCKN SONU 0,2,4,6,8 BİTENLERE ANINDA 10 BİN TL ÖDEME!
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor mask
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber