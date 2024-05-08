130 köylünün, meyve bahçelerine kömür ocağını önleme mücadelesi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinin Dereköy yaylasında tarım alanına yapılmak istenen kömür ocağı için 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal ettiren köylüler, alanın tarım dışı kullanımına izin veren iki kararın iptali için de hukuki mücadele veriyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim bölgelerinden Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasındaki 130 köylü, birinci sınıf mutlak sulu tarım arazilerinden oluşan 39 hektarlık alanda açılmak istenen kömür ocağı için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali amacıyla 2021'de yargıya başvurdu. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin iptal kararı, Danıştay'dan 'bilirkişi raporu eksik' denilerek iade edildi. Keşif yapılmadan eksiklik giderildi, ancak mahkeme yeniden iptal etti ve karar geçen yıl Danıştay tarafından onandı.

130 KÖYLÜ DAVALARA MÜDAHİL OLDU

130 köylü ikinci davayı ise Toprak Koruma Kurulu'nun, alanın tarım dışı kullanımına izin veren kararının iptali için açtı. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi bu davada da iptal kararı verdi. Konya’da istinaf mahkemesine yapılan itiraz sonrası, bilirkişi heyetinin raporu yine eksik görüldü ve iade edildi. Geçen hafta bilirkişi heyeti, aynı alanda üçüncü kez keşif yaptı.

Köylülerin avukatı Tuncay Koç, Dereköy'de 39 hektarlık mutlak tarım arazisi üzerinde 2021 yılında kömür ocağı açılmasına yönelik ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline yönelik dava hazırlanırken, proje dosyası içinde Toprak Koruma Kurulu kararına göre 39 hektar tarım arazisinin, Toprak Koruma Kanunu dışına çıkarıldığını gördüklerini söyledi. Tarım vasfı niteliğini değiştiren bu kararın iptali için de aynı yıl dava açtıklarını belirten Koç, “2022 yılında ise bakanlık, alanın 8 hektarlık kısmında 'kamu yararı' olduğunu kabul etmiş. Bu işlemi öğrenince o işleme de dava açtık. ÇED Gerekli Değildir kararı davasında bilirkişi raporları doğrultusunda mahkeme iptal kararı verdi. Karar Danıştay'dan geçerek, onandı. Dolayısıyla şirket şu aşamada Dereköy yaylasında 'ÇED Olumlu' kararı almadan hiçbir faaliyette bulunamaz" dedi.

İKİNCİ DAVA TOPRAK KORUMA KURULUNA

İkinci davada mahkemenin Toprak Koruma Kurulu kararına karşı ilk bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda iptal kararı verdiğini belirten Koç, “"Biz davayı kazanıyoruz, üst mahkemeler bozuyor. Bu sefer de Konya'da istinaf mahkemesi 'eksik inceleme var' gerekçesiyle kararı bozdu. Bu nedenle geçen hafta Korkuteli Dereköy'de üçüncü defa keşfe gidildi. Bu, Antalya'da açtığımız, 130 davacının olduğu en kalabalık davalarımızdan biri. Çünkü Dereköylü orada kesinlikle kömür ocağı istemiyor. Arazi çok değerli, mutlak sulu tarım arazisi, böyle bir arazinin kömür ocağı için tarım vasfının değiştirilmesi, tarım dışına çıkarılması kamu yararınca uygun değil" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Dünyanın en değerli topraklarından birinin tarım toprağı olduğuna dikkati çeken Koç, “Bunu dört yıllık bir kömür ocağı yerine ikame etmek mümkün değildir. Oradaki toprak binlerce yıldır burayı beslemiştir. Binlerce yıldır da torunlarımızı besleme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle verilen kararın Toprak Koruma Kanunu’na da uygun olmadığını düşünüyoruz. Bilirkişi raporu şu anda bekleniyor. Bu rapor neticesi mahkeme yeniden bir karar verecek" dedi.

ÜRETİLEN MEYVELER İHRAÇ EDİLİYOR

Buradaki tarım arazilerinde çok nitelikli erik, kayısı, vişne gibi meyve ve hububat üretimi yapıldığını anlatan Koç, “Meyveler özellikle erik ve vişne ihraç ediliyor ve döviz kazandırılıyor. Durmadan gelir getiren, döviz getiren bir alana 4 yıllık faaliyet uğruna, özellikle bütün dünyanın üretiminden artık çekildiği, kullanmaktan imtina ettiği kömür gibi bir enerji kaynağıyla ikame etmek akıl dışı bir karar. Dolayısıyla mahkemenin bu akıl dışılığın önüne geçeceğine güveniyoruz. Zaten ilk ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edildi. Dolayısıyla köylüler bu haklı mücadelede öne geçti. Şimdi Toprak Koruma Kurulu davasında da önce bilirkişi raporunu bekliyoruz, sonra kararı bekleyeceğiz" diye konuştu.