Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor!

NOW ekranlarında pazar günleri izleyicilerle buluşan Kirli Sepeti'nin 19 Mayıs'ta 31'inci bölümüyle final yapması planlanmıştı. Ancak MedYapım imzalı dizinin son haftalarda yükselen reytingleri bu planları değiştirdi.

KİRLİ SEPETİ FİNAL YAPACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; yapım şirketi, ekibe Kirli Sepeti'nin yeni sezonda devam edeceğini açıkladı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı dizinin eğer bu hafta da reytingleri yükselirse yeri daha da sağlamlaşacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayriye’nin karşısına çıkan Yavuz kendisini saklamasını ister. Hayriye Songül ve Medine’den gizli Yavuz’u saklar. Hayriye bir anda Levent ve Yavuz arasında ikilem yaşarken Songül Yavuz’un geldiğini öğrenir. Murat’ı Yasemin’le gören Medine kıskanır ve Murat’a hala aşık olduğunu söyler. Yavuz Hayriye’yi yemeğe çıkarır ve ona evlenme teklif eder. Hayriye Yavuz’un teklifini kabul edecek mi? Songül bu durumu öğrenince tepkisi ne olacak?