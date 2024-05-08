Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Sabriye Şengül yıllar içindeki değşimiyle gündemde. Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Şengül'ün son hali sosyal medyayı salladı.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Survivor Sabriye saçlarını uzatarak imaj değiştirdi ve iddialara göre de çeşitli estetikler yaptırdı.
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son haliyle olay yarattı.
Hem tarzını hem görünüşünü epey değiştiren Survivor Sabriye'nin son halini görenler "Bu kim tanıyamadık", "Eski halinden eser kalmamış" yorumlarında bulundu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.