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Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?

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Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Sabriye Şengül, eğlenceli tavırları ve komik halleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemişti. Ancak yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren milli sporcu, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, verdiği pozlarla gündem oldu. İşte Sabriye Şengül'ün son hali... .

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? mask
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?
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Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Sabriye Şengül yıllar içindeki değşimiyle gündemde. Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Şengül'ün son hali sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Survivor Sabriye saçlarını uzatarak imaj değiştirdi ve iddialara göre de çeşitli estetikler yaptırdı.

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son haliyle olay yarattı.

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?

Hem tarzını hem görünüşünü epey değiştiren Survivor Sabriye'nin son halini görenler "Bu kim tanıyamadık", "Eski halinden eser kalmamış" yorumlarında bulundu.


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# Sosyal, Son

08 May 2024 - 09:40 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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