Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Sabriye Şengül yıllar içindeki değşimiyle gündemde. Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Şengül'ün son hali sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Survivor Sabriye saçlarını uzatarak imaj değiştirdi ve iddialara göre de çeşitli estetikler yaptırdı.

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son haliyle olay yarattı.

Hem tarzını hem görünüşünü epey değiştiren Survivor Sabriye'nin son halini görenler "Bu kim tanıyamadık", "Eski halinden eser kalmamış" yorumlarında bulundu.



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