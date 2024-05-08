08 May 2024 - 09:37- Gündem G:

O ilimiz bir kez daha depremle sallandı

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.

O ilimiz bir kez daha depremle sallandı mask
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AFAD' ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.18’de gerçekleşen depremin yerin 11 kilometre altında geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: Karar

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08 May 2024 - 09:37 - Gündem

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