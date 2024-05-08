O ilimiz bir kez daha depremle sallandı

AFAD' ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.18’de gerçekleşen depremin yerin 11 kilometre altında geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: Karar