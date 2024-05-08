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Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı

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Acun Ilıcalı Survivor'un son döneminde yeni sisteme geçildiğini açıkladı ve detayları tek tek anlattı.

Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı mask
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı
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Survivor All Star'da sona gelindikçe heyecan daha da artıyor. Haftanın son eleme adayı da belli oldu. Mavi Takım 12-3 yenilerek bir ismi daha eleme adayı olarak belirledi. Acun Ilıcalı yeni sisteme geçildiğini açıkladı ve detayları anlattı.


Mavi Takım haftanın 4. eleme adayını oylama sonucu belirledi. Yunus Emre, Batuhan Karacakaya, Sercan Yıldırım'ın ardından 4. eleme adayı Furkan oldu. Düelloda eşleşmeler ise şu şekilde; Yunus Emre'nin rakibi Sercan olurken, Furkan'ın rakibi de Batuhan oldu.


Konsey'de önemli açıklamalar yapan Acun Ilıcalı Survivor'da yeni bir döneme girildiğini dile getirdi. Ilıcalı, 'Kırmızı ve Mavi Takım olarak son ada konseyiniz bu akşamdı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak. Sistemde farklılıklar olacak. Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Yani düellolarda erkek ya da kadın olma zorunluluğu yok.


2. büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. 3. haber de Survivor'da haftalar artık 4 gün. Bütün dünyada 7 gün olan hafta Survivor'da 4 gün olacak. Yani hızlandırılmış elemeler olacak. Artık 3 dokunulmazlık oynanacak ve 4 aday çıkacak' dedi.


PEKİ ADAYLAR NASIL BELİRLENCEK?

Acun Ilıcalı aday belirleme sistemini de şöyle anlattı; '3 dokunulmazlık 3 aday ve 4. aday haftanın en kötü performansı olacak. Eğer bu kişi zaten adaysa onun bir üstündeki aday olacak. Yani aday olmayanlar arasında en kötü performanslı olan aday olacak. Şayet eşitlik varsa genel performansa bakılacak. Eğer yüzdeler de eşitse aldığı galibiyet sayısı fazla olana bakılacak. Ama yüzdelerin eşit olması pek olası görünmüyor' dedi.

# Bir, Son, kişi, Olacak, Yunus

08 May 2024 - 09:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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