Merkez Bankası'nın başı bu kez fazla dövizle belada

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde bankalara yüzde 50'nin altında faizle fonlama yaptı. Seçim sonrası artan döviz girişinin, likidite yönetiminde sıkıntılara yol açtığı gözlemleniyor. Kısa sürede gerçekleşen fazla döviz girişi, sıkı para politikasının gevşemesine neden olarak, TL'nin kontrolünde zorluk yaratıyor.
10 Haber'den Erdal Sağlam'ın haberine göre ekonomistler, mevcut durumda Merkez Bankası'nın sabit kur politikasını sürdürmekte zorlanabileceğini belirtiyor. Fazla dövizin yönetimindeki güçlükler, kur istikrarını zora sokabilir ve TL'nin hızlıca değerlenmesine yol açabilir. Eğer Merkez Bankası döviz alımlarını durdurmak zorunda kalırsa, kurların düşeceği ve ardından sert dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor.
Merkez Bankası'nın fonlama faizini yüzde 50’nin altına düşürmesiyle birlikte, bu adımın kalıcı olup olmayacağı tartışılıyor. Bu hareket, bir günlük bir likidite hatası mı yoksa bilinçli bir politika değişikliği mi, henüz net değil. Eğer fonlama faizi düşmeye devam ederse, bankalar mevduat faizlerini de hızla aşağı çekecek ve TL'ye dönüş süreci olumsuz etkilenebilecek.
LİKİDİTE YÖNETİMİNDE YENİ ADIMLAR GEREKLİ
Merkez Bankası, fazla döviz girişi nedeniyle TL’yi kontrol altında tutmak için piyasalardan fazla parayı çekmek zorunda kalabilir. Bu noktada likidite bonosu veya Hazine'nin borçlanmasının artırılması gibi adımlar gündeme gelebilir. Ancak bu tedbirler yeterli olmayabilir ve ekonomide daha radikal adımlar atılması gerekebilir.
Özetle, ekonomi yönetimi, para politikası araçlarının tek başına yeterli olmadığını fark etmeli ve daha etkin mali tedbirler almalıdır. Aksi takdirde, kurlarda sağlanan istikrarın kaybolması ve enflasyonun tekrar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.