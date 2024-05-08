- Asayiş

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaçış anı kamerada

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BURSA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Emirhan Y. (21), kilometrelerce süren takibin ardından yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaçış anı kamerada
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaçış anı kamerada
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BURSA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Emirhan Y. (21), kilometrelerce süren takibin ardından yakalandı. Ehliyeti yetersiz olduğu tespit edilen sürücüye 24 bin lira cezai işlem uygulanırken, takip anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Mudanya ilçesi Bursa Mudanya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri şüphelendikleri Emirhan Y. yönetimindeki 16 AVK 953 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Bursa istikametine kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen sürücü Emirhan Y. ile polis ekipleri arasında takip başladı. Kilometrelerce süren takip sırasında Emirhan Y.'nin arkasında yolcu olarak bulunan kişi, kendisini motosikleti durdurması için defalarca uyardı. Buna rağmen devam eden sürücü polis ekipleri tarafından ilçe çıkışında yakalandı. Ehliyeti yetersiz olduğu tespit edilen sürücü Emirhan Y.'ye 'kask takmamak', 'trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak', 'ters yönde seyretmek', 'trafiği tehlikeye sokmak', 'kırmızı ışık ihlali yapmak' ve 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak' suçlarından 24 bin lira cezai işlem uygulandı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Diğer yandan takip anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; kilometrelerce süren takip sırasında sürücü Emirhan Y.'nin polis ekiplerinin ve arkasında yolcu olarak bulunan kişinin kendisini uyarmasına rağmen durmayıp kaçmaya çalıştığı ve akan trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı.

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08 May 2024 - 07:54 DHA Bursa- Asayiş

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