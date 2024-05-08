Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek...

TÜVTÜRK resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamada, E-Rapor döneminin resmen başladığını duyurdu.



TÜVTÜRK’ten yapılan bu açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da desteklediği uygulamada, daha çevreci bir hizmet sunmak için muayene raporları elektronik ortamdan araç sahiplerine iletilecek.



Kısa süre önce hayata geçirilen bu yeni uygulama sayesinde, araçların TÜVTÜRK istasyonlarında muayene olduktan sonra kağıt şeklinde verilen raporlar tarihe karışacak ve yaklaşık olarak 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak.

Bu uygulama sayesinde, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak yani yaklaşık olarak 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konan, Araç Muayene İstayonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayene Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde gerçekleştirilen bu değişiklik neticesinde, muayene sonunda verilen rapor, araç sahiplerine artık SMS ve e-posta yoluyla iletilecek.



Hayata geçirilen bu değişiklik kapsamında ayrıca, araç sahipleri muayene olan araçlarına ait raporları e- Devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebilecekler.

Kaynak: Kamu Son Haber