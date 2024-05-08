- Ekonomi

Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek...

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜVTÜRK resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, E-Rapor döneminin resmen başladığını duyurdu.

Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜVTÜRK resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamada, E-Rapor döneminin resmen başladığını duyurdu.

TÜVTÜRK’ten yapılan bu açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da desteklediği uygulamada, daha çevreci bir hizmet sunmak için muayene raporları elektronik ortamdan araç sahiplerine iletilecek.

Kısa süre önce hayata geçirilen bu yeni uygulama sayesinde, araçların TÜVTÜRK istasyonlarında muayene olduktan sonra kağıt şeklinde verilen raporlar tarihe karışacak ve yaklaşık olarak 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak.

Bu uygulama sayesinde, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak yani yaklaşık olarak 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konan, Araç Muayene İstayonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayene Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde gerçekleştirilen bu değişiklik neticesinde, muayene sonunda verilen rapor, araç sahiplerine artık SMS ve e-posta yoluyla iletilecek.

Hayata geçirilen bu değişiklik kapsamında ayrıca, araç sahipleri muayene olan araçlarına ait raporları e- Devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebilecekler.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Devlet, araç, internet

08 May 2024 - 03:27 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek... mask
Araç muayenelerinde şaşırtan düzenleme: Artık bu da kontrol edilecek...
Toplu taşıma ve taksiye zam! mask
Toplu taşıma ve taksiye zam!
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor mask
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor
Akaryakıta dev indirim rüzgarı: Kapış kapış gidiyor... mask
Akaryakıta dev indirim rüzgarı: Kapış kapış gidiyor...
Kriptoya vergi ayarı: İşte detaylar... mask
Kriptoya vergi ayarı: İşte detaylar...
Emekli bu sefer zamma doyacak: Resmi açıklama geldi! mask
Emekli bu sefer zamma doyacak: Resmi açıklama geldi!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber