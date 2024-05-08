Toplu taşıma ve taksiye zam!

Niğde Belediye Meclisi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde önemli değişikliklere gitti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın taleplerini dikkate alan meclis, toplu taşıma ve taksi ücretlerinde artış kararı aldı.

Yeni tarifeye göre, tam bilet ücretleri 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Öğrenciler için ise indirimli tarife kapsamında önceki 8 lira olan ücret, 9 liraya çıkarıldı.

Taksi ücretlerinde de ciddi bir artış yaşandı. Açılış ücreti 50 liradan 75 liraya yükseltildi. Kilometre başına taksi ücreti ise 20 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak, 50 liradan 100 liraya yükseltildi.

Bu değişikliklerle birlikte toplu taşıma ücretleri de revize edildi. Tam kartlı binişler 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı binişler 8 liradan 9 liraya yükseltildi. Kart kullanmadan yapılan tam binişlerde ücret 15 liradan 20 liraya çıkarılırken, öğrenciler için bu ücret 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Niğde halkının yaşanan bu değişikliklere adapte olması beklenirken, yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber