- Ekonomi

Toplu taşıma ve taksiye zam!

ABONE OL Google News Sayfamız

O ilde toplu taşıma ve taksi ücretlerine gelen zamlar vatandaşların şaşkınlığını artırdı.

Toplu taşıma ve taksiye zam! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Niğde Belediye Meclisi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde önemli değişikliklere gitti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın taleplerini dikkate alan meclis, toplu taşıma ve taksi ücretlerinde artış kararı aldı.

Yeni tarifeye göre, tam bilet ücretleri 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Öğrenciler için ise indirimli tarife kapsamında önceki 8 lira olan ücret, 9 liraya çıkarıldı.

Taksi ücretlerinde de ciddi bir artış yaşandı. Açılış ücreti 50 liradan 75 liraya yükseltildi. Kilometre başına taksi ücreti ise 20 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak, 50 liradan 100 liraya yükseltildi.

Bu değişikliklerle birlikte toplu taşıma ücretleri de revize edildi. Tam kartlı binişler 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı binişler 8 liradan 9 liraya yükseltildi. Kart kullanmadan yapılan tam binişlerde ücret 15 liradan 20 liraya çıkarılırken, öğrenciler için bu ücret 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Niğde halkının yaşanan bu değişikliklere adapte olması beklenirken, yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Belediye, taksi, öğrenci, yüzde

08 May 2024 - 02:38 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Toplu taşıma ve taksiye zam! mask
Toplu taşıma ve taksiye zam!
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor mask
Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor
Akaryakıta dev indirim rüzgarı: Kapış kapış gidiyor... mask
Akaryakıta dev indirim rüzgarı: Kapış kapış gidiyor...
Kriptoya vergi ayarı: İşte detaylar... mask
Kriptoya vergi ayarı: İşte detaylar...
Emekli bu sefer zamma doyacak: Resmi açıklama geldi! mask
Emekli bu sefer zamma doyacak: Resmi açıklama geldi!
Emekli maaşlarına 6.000 TL daha ek zam yapıldı! Bakan Işıkhan emekliye müjdeyi açıkladı mask
Emekli maaşlarına 6.000 TL daha ek zam yapıldı! Bakan Işıkhan emekliye müjdeyi açıkladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber