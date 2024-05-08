Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı: Sevenlerini üzen haber

80 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi efsane projelerde yer alarak adından söz ettirdi.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteri ile akıllara kazındı. Canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri sosyal medya bir fenomen haline gelirken özellikle gençler arasında popülerliğini artırdı.

HASTANELİK OLDU

Çehre ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Valide Sultan rolüyle de büyük beğeni toplamıştı. 1944 doğumlu Nebahat Çehre oyunculuğu kadar fiziği ve güzelliği de gündemde yer alıyor. 80 yaşına basan oyuncunun fiziği adeta gençlere taş çıkartıyor.



Usta oyuncu Nebahat Çehre'den sevenlerini korkutacak haber geldi. Usta oyuncu Nebahat Çehre, hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

KALBİNE STENT TAKILDI

Pek çok projede rol alan Nebahat Çehre'nin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takıldığı öğrenilen ünlü oyuncunun bir gece hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, usta oyuncunun Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Selçuk Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nebahat Çehre'nin sağlık durumun iyi olduğunu açıkladı.



Kaya, Nebahat Çehre'nin şuan da evde dinlendiğini söyledi ve devamında "Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, Yakın zamanda yeni projelerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber