Parola üç puan

CORENDON Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Müsabakanın hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Beşiktaş'a karşı iç sahada son 3 sezon iyi bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Corendon Alanyaspor, rakibini bu sezon deplasmanda oynanan maçta 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu maç için çalışmalarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, idmandaki hırslı ve istekli halleri ile 3 puanı arzuladıklarını gösterdiler. Antrenmanı taktik çift kale maçla tamamlayan Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ