Parola üç puan

CORENDON Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Müsabakanın hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Beşiktaş'a karşı iç sahada son 3 sezon iyi bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Corendon Alanyaspor, rakibini bu sezon deplasmanda oynanan maçta 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu maç için çalışmalarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, idmandaki hırslı ve istekli halleri ile 3 puanı arzuladıklarını gösterdiler. Antrenmanı taktik çift kale maçla tamamlayan Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.