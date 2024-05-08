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Parola üç puan

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Trendyol Süper Lig'de 12 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini Alanya'da da mağlup etmeyi hedefliyor

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CORENDON Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Müsabakanın hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Beşiktaş'a karşı iç sahada son 3 sezon iyi bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Corendon Alanyaspor, rakibini bu sezon deplasmanda oynanan maçta 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu maç için çalışmalarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, idmandaki hırslı ve istekli halleri ile 3 puanı arzuladıklarını gösterdiler. Antrenmanı taktik çift kale maçla tamamlayan Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Parola üç puan

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Alanyaspor, fatih, Son, Bir, devam

08 May 2024 - 00:52 - Spor

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