60'lık kursiyerler model uçak yapacak

TÜRK Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanlığı, havacılık faaliyetleri kapsamında Alanya’daki çeşitli eğitim öğretim kurumlarında başlattığı ATA Model Uçak Kursu'na devam ediyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ile THK Alanya Şube Başkanlığınca yapılan model uçak başlangıç kursuna 60+ Tazelenme Üniversitesi 1. sınıf öğrencileri katıldı. 60 yaş üstü 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kursa THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu da eşlik etti. Kursiyerlere model uçak yapımını anlatan Keyaoğlu, kurs sonrası sertifika töreni gerçekleştirileceğini belirtti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi