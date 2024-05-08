60'lık kursiyerler model uçak yapacak

TÜRK Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanlığı, havacılık faaliyetleri kapsamında Alanya’daki çeşitli eğitim öğretim kurumlarında başlattığı ATA Model Uçak Kursu'na devam ediyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ile THK Alanya Şube Başkanlığınca yapılan model uçak başlangıç kursuna 60+ Tazelenme Üniversitesi 1. sınıf öğrencileri katıldı. 60 yaş üstü 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kursa THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu da eşlik etti. Kursiyerlere model uçak yapımını anlatan Keyaoğlu, kurs sonrası sertifika töreni gerçekleştirileceğini belirtti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.