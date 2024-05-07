07 May 2024 - 23:15- Gündem G:

Motosiklet kepçeye çarptı: 1 ölü

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Aksaray'da motosiklet, yolun sağından dönen kepçeye çarptı. Kazada motosiklet sürücü öldü.

Motosiklet kepçeye çarptı: 1 ölü
Motosiklet kepçeye çarptı: 1 ölü
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Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü Abdulkadir Savaş (29) hayatını kaybetti.

Motosiklet kepçeye çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 17.10 sıralarında Gülağaç- Gülpınar beldesi yolunda meydana geldi. 2 çocuk babası Abdulkadir Savaş yönetimindeki AEE 579 plakalı motosiklet, yolun sağına dönen Süleyman Ülger'in (40) kullandığı kepçeye çarptı. Savaş, devrilen motosikletten yola düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Abdulkadir Savaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Süleyman Ülger ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Motosiklet kepçeye çarptı: 1 ölü

Kaza yerine gelen Savaş'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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07 May 2024 - 23:15 DHA Aksaray- Gündem

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