Feci olay! Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3’üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan Cihat Tolga Pektaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak üzerindeki apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Cihat Tolga Pektaş, dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pektaş, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Cihat Tolga Pektaş, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pektaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.