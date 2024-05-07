07 May 2024 - 23:09- Gündem G:

Feci olay! Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

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Edirne'de 35 yaşındaki bir kişi dengesini kaybederek 3.kattaki balkondan zemine düştü. Ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay! Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü mask
Feci olay! Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 3’üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan Cihat Tolga Pektaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay! Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak üzerindeki apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Cihat Tolga Pektaş, dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pektaş, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Cihat Tolga Pektaş, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pektaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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07 May 2024 - 23:09 DHA Edirne- Gündem

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