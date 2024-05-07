07 May 2024 - 22:29- Spor G:

Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır!

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır! mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli takım, 3 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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07 May 2024 - 22:29 AA Antalya- Spor

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