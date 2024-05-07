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Gece parktaki boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler; o anlar kamerada

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BOLU’da gece saatlerinde park içerisindeki büfeye ait olan gece kullanıma kapalı olan boks makinesini çalıştıramayan 4 genç, cihazı yumruklayıp tekme atarak hasar verirken, o anlar kameralara yansıdı....

Gece parktaki boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler; o anlar kamerada mask
Gece parktaki boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler; o anlar kamerada
Gece parktaki boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler; o anlar kamerada
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BOLU’da gece saatlerinde park içerisindeki büfeye ait olan gece kullanıma kapalı olan boks makinesini çalıştıramayan 4 genç, cihazı yumruklayıp tekme atarak hasar verirken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen pazar günü gece saat 22.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkında meydana geldi. Park içerisinde bulunan bir büfeye ait olan ve gece saatlerinde kullanıma kapalı olan boks makinesinin yanına gelen 4 genç cihazı çalıştırmak istedi. Madeni para atılarak çalışan cihazın kilitli olan yumruk atılan topunu indirmek isteyen 4 genç dakikalarca uğraştı. Önce makineyi para atarak topu indirmeye çalışan gençler daha sonra cihazı yumruklayıp tekmeler attı. Çalıştıramadıkları boks makinesine hasar veren gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 4 gencin boks makinesini çalıştırmak için uğraştığı ve cihazı yumruklayıp tekme attıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

07 May 2024 - 21:56 DHA Bolu- Gündem

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