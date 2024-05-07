Antalya'da feci olay! Denize giren kişi boğuldu

Gençlik Mahallesi, falezler kısmından denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu.
Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sahildeki bir kişi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.