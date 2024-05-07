Yol kenarında cansız beden bulundu

Şüpheli ölüm Samsun'da Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde yaşandı. Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden Ayvacık ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde gencin silahla kafasına ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız bedenin Tayfun E.'ye (27) ait olduğu belirlenirken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirsizliğini koruyor.

Cenaze incelemeler sonucu Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: KARAR