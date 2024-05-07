07 May 2024 - 20:08- Gündem G:

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme: İddianame kabul edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme: İddianame kabul edildi mask
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

22 SANIK YARGILANACAK

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Kaynak: KARAR

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07 May 2024 - 20:08 - Gündem

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