07 May 2024 - 19:16- Gündem G:

Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Mersin'de bir minibüs yol kenarında duran otobüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı mask
Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ş.K’nin kullandığı 63 ADC 461 plakalı minibüs, Yanışlı Mahallesi D-400 kara yolunda kenarda duran 33 ANC 535 plakalı otobüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza! Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Minibüsteki yolculardan Yüksel Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan sürücü ve yanındaki C.K’yi Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

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07 May 2024 - 19:16 AA Mersin- Gündem

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