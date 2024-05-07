07 May 2024 - 18:58- Gündem G:

İsviçreli turistin vazgeçilmezi 32 yıldır Alanya

ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'da yaşayan 88 yaşındaki İsviçreli Siegfried Gehle, tam 32 yıldır Alanya'da tatil yapıyor. Bu yıl 64. kez Alanya'ya gelen Gehle'nin tüm Alanya tatillerindeki tercihi Kandelor Otel.

İsviçreli turistin vazgeçilmezi 32 yıldır Alanya mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'da yaşayan İsviçreli Siegfried Gehle, ilk kez Alanya'ya 56 yaşındayken tatile geldi. Şu anda 88 yaşında olan Gehle, 32 yıldır aralıksız her yıl 2 kez tatile geldiği Alanya'ya bu yıl 64. kez geldi.
32 yıldır Alanya'da sadece Kandelor Otel'de konaklayan Gehle, Alanya'da çocuklara çikolata dağıtmasıyla da tanınıyor.
Gehle'nin yakın dostu olan Kandelor Otel Aşçıbaşı Sinan Yıldız, "Alman ve İsviçre asıllı müşterimiz Siegfried Gehle, 32 senedir otelimizde senede 2 defa tatil yapmaktadır. Kendisi neşeli, bir o kadar da sempatiktir. Uzun yıllar önce getirdiği çikolatalarla mahalle mahalle dolaşıp, çocukların 'Çikolatacı amcası' olmuştur. Etrafına neşe saçan bir insandır. O'nu çok seviyoruz. O'na uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" dedi.
Siegfried Gehle ise Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, "Alanya'yı çok seviyorum. Her yıl 2 kez geliyorum. Alanya'dan 32 yıldır hiç vazgeçmedim. Burada dostlarım var. Bu şehir cennetten bir köşe. Alanya'da yaşayanlar çok şanslı. Tüm Alanyalılara selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

# Alanya, Turist, isviçre, Otel, alanya'da, Bir, var

07 May 2024 - 18:58 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

“Netanyahu için hesap verme zamanı yakın” mask
“Netanyahu için hesap verme zamanı yakın”
KADEM: Canan Sarı iftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur mask
KADEM: Canan Sarı iftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur
Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı mask
Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı
Türkiye’nin ilk 'yapay zeka’ destekli diş muayenesi Eskişehir’de yapıldı mask
Türkiye’nin ilk 'yapay zeka’ destekli diş muayenesi Eskişehir’de yapıldı
Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü mask
Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü mask
Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber