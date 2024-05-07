Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü Milcan Pak (41) hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Milcan Pak yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Milcan Pak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA