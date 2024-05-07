07 May 2024 - 18:37- Gündem G:

Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da kontrolden çıkan iplik yüklü tır devrildi. Kazada sürücü öldü.

Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü mask
Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü
Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü Milcan Pak (41) hayatını kaybetti.

Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Milcan Pak yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Milcan Pak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! İplik yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kaynak: DHA

# Tır, Bursa, kaza, Hastane, sağlık, ilgili, ankara

07 May 2024 - 18:37 DHA Bursa- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

“Netanyahu için hesap verme zamanı yakın” mask
“Netanyahu için hesap verme zamanı yakın”
KADEM: Canan Sarı iftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur mask
KADEM: Canan Sarı iftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur
Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı mask
Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı
Türkiye’nin ilk 'yapay zeka’ destekli diş muayenesi Eskişehir’de yapıldı mask
Türkiye’nin ilk 'yapay zeka’ destekli diş muayenesi Eskişehir’de yapıldı
Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü mask
Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü mask
Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber