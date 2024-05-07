Alanya’da taksicilerin isyanına Rent-A Car’lardan flaş yanıt: Çürük meyveleri ayıklayalım!

Alanya'nın batı bölgesinde çalışan taksiciler geçtiğimiz günlerde yasa dışı taşımacılık yapanlara isyan etmişti. Taksiciler, bazı otel çalışanlarının, usulsüz VIP hizmet veren şirketlerin ve otellerin içerisinde bulunan Rent-A Car’ların taksicilik yaptıklarını söyleyerek duruma tepki göstermişti. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya da Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenleme çağrısı yapmıştı. Bugün Alanya Araç Kiralama Derneği Başkanı Necati Yaman’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rent-A Car işi yaptıklarını ve taksicilik yapmadıklarını vurgulayan Yaman, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'ya da hak verdiğini ifade etti.

'SEZON DURGUN GEÇİYOR'

Yaman, özellikle son dönemde işlerin durgunlaştığını ve otellerdeki doluluk oranlarının azaldığını belirtti. Yaman, “Mart ayından bu yana işler durgun. Özellikle Alanya’ya sabit gelen evleri olan kişiler geldiler. Otellerde ilk başlarda doluluk vardı ama şuan bildiğimiz kadarıyla doluluk oranı azaldı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” dedi.

‘KABİS VE JABİS’ BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ’

Yaman ayrıca, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) ve Jandarma Asayiş Bilgilendirme Sistemi’ne (JABİS) araçların kiralanmasından sonra bilgilendirme yaptıklarını vurguladı. Yaman, “Yetkililerden en kısa diye belirtilen dönemde biraz toleranslı davranılmasını istiyoruz. 1 saatlik bir opsiyon sağlanmasını talep ediyoruz. Polis ile jandarma arasında bir bağlantı kurularak ikisinin de birbirinin sistemini görmesi daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz.

‘ÇÜRÜK MEYVELERİ AYIKLAYALIM’

Rent-A Car işi yaptıklarını ve taksicilik yapmadıklarını vurgulayan Yaman, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'ya da hak verdiğini ifade etti. Yaman, işlerinin devlet tarafından verilen şoförlü araç kiralama yetkisi kapsamında olduğunu ve müşteri taleplerine uygun hizmet verdiklerini belirtti. Ancak taksicilik yaparak rekabet ortamını olumsuz etkileyenlerin tespit edildiğini ve gerekli uyarıların yapıldığını da sözlerine ekledi. Yaman, “Bu konuda bir noktaya kadar Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’ya hak veriyorum. Biz Rent-A Car işi yapıyoruz. Taksicilik yapmıyoruz. Ama bizim sistemimizde devletin bize verdiği şoförlü araç kiralama yetkisi var. Bir otelden Alanya’ya müşteri getirmek için taksicilik yapmak birinin ekmeğine el uzatmak, dil uzatmak bizim işimiz değil. Ama müşteri otelden Sapadere Kanyonu’na gitmek istiyorum ama Alanya’da araç kullanmak istemiyorum ya da ehliyetim yok derse yanına bir şoför verilir. O şoför de o şirketin sigortalı elemanı olmak zorunda. Vergi levhasında şoförlü araç kiraya verebilir ibaresi bulunursa o kişi kullanabilir. Başka türlü öyle bir şansı da yok. Düzgün bir şekilde kimsenin kimseye zararı olmadan çalışalım. Ben bu fikirdeyim. İnşallah ilerde böyle bir sorun olmayacak. O kişileri az çok biz de biliyoruz. Gerekli uyarıları yaptık. Eğer tekrar ederlerse derneğimizden çıkaracağız. Kimse kimsenin ekmeğine göz dikmesin. Böyle bir durum olduğu zaman Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya bizimle iletişime geçerse memnun oluruz. Çürük meyveler her yerde var. Biz bu çürük meyveleri ayıklayalım” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)



