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Ücretsiz maç linkine tıkladı hayatı karardı: Uykumda soyuldum!

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Adana’da ücretsiz futbol maçı izlemek için cep telefonuna gelen linke tıklayan inşaat ustası Yalçın Güven hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcıların ağına düşen Güven'in banka hesabından uyuduğu saatlerde 250 bin lira kredi çekildi.

Ücretsiz maç linkine tıkladı hayatı karardı: Uykumda soyuldum! mask
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan inşaat ustası Yalçın Güven, geçen hafta akşam saatlerinde ücretsiz futbol maçı izlemek için cep telefonuna gelen bağlantı linkine tıkladı. Durumdan şüphelenmeyen Güven, sabah uyandığında cep telefonunun kilitlendiğini fark etti.

Sim kartını başka bir telefona takan Güven, cep telefonuna bankadan gönderilen kısa mesajla 250 bin lira kredi çekildiğini ve bu paranın 138 bin lirasının tanımadığı kişilere aktarıldığını öğrendi. Önce çalıştığı banka şubesine gidip hesabını donduran Güven, daha sonra polise başvurarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dolandırılmadan önce yaşadıklarını anlatan Yalçın Güven, “Maç linkine tıklamadan bir gün önce de seçim sonuçlarıyla ilgili anket yaptığını söyleyen bir kişi tarafından arandım. Beni arayan telefon numarasını arama motorunda arattığımda, ‘Sesinizi kopyalıyorlar, dolandırıcılar’ şeklinde şikayetler olduğunu gördüm. Şimdi düşününce telefonuma bulaşan virüsle bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi.

'UYURKEN DOLANDIRICILAR ÇEKTİ'

Güven, dolandırıcıların yakalanması için yardım isteyerek şöyle konuştu:

“Hesabımdan çekilen krediden Ö.İ.C. isimli kişiye 99 bin lira, M.Ö. isimli kişiye de 39 bin lira transfer yapılmış. Bu kişileri tanımıyorum. Bankadan itiraz formu doldurdum ancak banka kendinde güvenlik açısından kusur görmüyor. Şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda da bulundum. Bizler işçi insanlarız. Bilek gücüyle, alın teriyle kazanan insanlarız. Suçluların bir an önce bulunup yakalanmasını istiyorum. Şu dönemde bankalar çok ağır şartlarda kredi veriyorlar, kimse de çekmek istemiyor. Geçen ay 300 bin lira kredi çekmek için başvuruma onay çıkmadı ama gece ben uyurken haberim olmadan dolandırıcılar çekti.”

Kaynak: DHA

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07 May 2024 - 17:59 - Asayiş

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